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EKREM İMAMOĞLU: BİZ SAMİMİ SİYASET YAPACAĞIZ

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 20:43 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Üsküdar'daki seçim çalışmaları kapsamında Yavuztürk Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.  Konuşmasında Üsküdar'ın temel sorunlarına değinen İmamoğlu, vatandaşlardan destek isteyerek, “Biz samimi siyaset yapacağız, samimi yerel yöneticilik yapacağız.

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Üsküdar'daki seçim çalışmaları kapsamında Yavuztürk Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasında Üsküdar'ın temel sorunlarına değinen İmamoğlu, vatandaşlardan destek isteyerek, “Biz samimi siyaset yapacağız, samimi yerel yöneticilik yapacağız. Belediye başkanlığı çok önemli mevki, makamdır. Belediye başkanlığı sadece makama seçilip koltuk işgal etmek değildir, vatandaşın arasında dolaşmaktır. Üsküdar bu şansı bize verdiği zaman inanın Yavuztürk Mahallesi'nin şansı, kadersizliği değişecek" dedi.

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