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Ekrem İmamoğlu: Bu şehrin 1 Nisan'dan itibaren vefalı bir belediye başkanı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Beylikdüzü teşkilatı tarafından bu sene 3'sü düzenlenen "Beylikdüzü vefa ödülleri" töreni, Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.  3.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Beylikdüzü teşkilatı tarafından bu sene 3'sü düzenlenen "Beylikdüzü vefa ödülleri" töreni, Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

  1. Vefa ödülleri gecesine CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, Zülfü Livaneli, CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda partililer katıldı.

    Vefa Ödülleri'nin danışma ve onur kurulunda, Süleyman Çelebi, Ercan Karakaş, Altay Öymen, Önay Alpago, Yüksel Çengel, Sevgi Oktay ve Fikret Ünlü yer alırken seçici kurulda ise Ekrem İmamoğlu, Taşkın Özer, Çiğdem Çoker ve Cem Aydın yer aldı.

    Tören öncesinde şef Hakan Tepelli eşliğinde Beylikdüzü gençlik senfoni orkestrası katılımcılara konser verdi. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, gençlik senfoni orkestrasının konserini büyük bir ilgi ile dinledi. Ardından İmamoğlu, Hakan Tepelli'den alarak Beylikdüzü gençlik senfoni orkestrasının çaldığı İzmir Marşı'na şeflik yaptı.

Gecede işitme engelliler için işaret dili ile sunu da yapıldı. Geceye yoğun programından dolayı katılamadığını telgraf ile belirten CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ödül alanları tebrik etti.

"VEFASIZ SİYASET OLMAZ OLSA DA KALICI OLMAZ"

Kürsü de konuşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu vefa ödülü fikrini ilk ortaya koyduğumuzda 'siyasette vefa olmaz' dediler. Ben 'olur' dedim. Çünkü vefasız siyaset olmaz başarı da olmaz. Olsa bile kalıcı olmaz, insanları aldatır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok güzel olur diye düşündüm ve arkadaşlarımla paylaştım. Çok yakıştığını görüyorum. İyi ki düşünmüşüz iyi ki başlamışız. İyi ki başarmışız" dedi.

"BİZ BU ŞEHRİN TAŞINA, TOPRAĞINA, DOĞASINA, HER ŞEYİNE VEFALI OLACAĞIZ"

31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'a saygı gösteren bir başkan olacağına değinen İmamoğlu, “Hayatın her evresine her güzel duyguyla böyle bakıyoruz. Bir kentin yöneticisi olmak da bir şehre vefalı olmayı gerektirir. Hele de '5 bin yıllık tarihi kadim kent' deyip bunu lafta bırakıyorsanız, bir kente vefasızlık örneğidir. Ama biz bu şehrin taşına, toprağına, doğasına, her şeyine vefalı olacağız. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu şehrin 1 Nisan'dan itibaren kente özen gösteren, insanına saygı gösteren çok vefalı bir belediye başkanı olacak." diye konuştu.

Ödül alacak kişilerin tanıtıcı videolarının izlenmesinin ardından ödül takdimine geçildi. Onur Ödülü'nü hayatını kaybeden CHP'li Kudret Yıldırım'ın eşi Serpil Yıldırım aldı. Yıldırım'a ödülünü Seyfi Oktay verdi. Beylikdüzü vefa ödülünü Canan Kaftancıoğlu, Elif Necla Türkoğlu'na takdim etti. İstanbul Vefa Ödülü'nün sahibi, Bozkurt Nuhoğlu oldu. Nuhoğluna ödülünü Murat Karayalçın verdi. Türkiye vefa ödülünü Hikmet Çetin, Altan Öymen'in ellerinden aldı. Ödül takdiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 3.Beylikdüzü Vefa Ödül Töreni'nin kapanış konuşmasını Sanatçı-Yazar Zülfü Livaneli yaptı. Livaneli, “Türkiye çağında tarihi günler yaşıyoruz. İstanbul'da kaybedilerek başlanmış bir karanlık bir battaniye örtülmüş bir durum, yine İstanbul'da 31 Mart'ta kurtuluş mücadelesi olarak başlayacak." ifadelerini kullandı.

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