HABER

Ekrem İmamoğlu: Bu yerel seçim türkiye'nin moral seçimidir 

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin'in proje tanıtım toplantısına katıldı.

Ekrem İmamoğlu: Bu yerel seçim türkiye'nin moral seçimidir 

Onur MERİÇ-İSTANBUL(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin, CHP milletvekilleri, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve sanatçı Müjde Ar'ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

"31 MART'A KOL KOLA YÜRÜMELİYİZ"
Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "Tüm Türkiye'ye, İstanbul'dan, ilçelerinden ve birçok kazanacağımız şehirden ispat etmek ve kazandırmak zorundayız ki, Türkiye, yeniden moralli, mutlu, bir arada, özgür ve barış içinde bir ülkeye dönüşsün. O anlamda bu yerel yönetim seçimlerindeki sorumluluk, hepimiz için derin bir sorumluluktur. Hiç kimse, basit sebeplerle burun kıvıramaz. Oturduğu yerden ayağa kalkmalı, basit sebeplerle kendini dışarı itmemeli, ayrışmamalı, bütünleşmeli ve birleşmelidir. Buradan çağrımdır. Bir an kızmış, öfkelenmiş, kendine başka bir yol seçmiş arkadaşlarımız olabilir. Bugün, başka bir gündür. Bu yerel seçim, başka bir ihtiyaç seçimidir. Türkiye'nin moral seçimidir. Sadece İstanbul ittifakı için değil, Türkiye'nin ittifakı için, milletçe, farklı bir görüşe, farklı bir yönelişe yürümek için başka bir yerel seçimdir. Arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart'a kol kola yürümeliyiz. Aksi takdirde, bu sadece bir siyasal süreç değil, toplumsal bir süreç olduğunu, halkın süreci tüm vicdanıyla, ahlakıyla, adaletiyle takip ettiğini görüyorum. Bu duyurumu, bu ikazımı duyacaklarını düşünüyorum. Eğer, bunu dikkate alırlarsa mutlu olurum. Ama dikkate almazlarsa, bizimle bir hesapları yok ama halk hesabını verir" dedi.

"GENÇ İŞSİZLİĞİ İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETMELİYİZ"
İmamoğlu "İstanbul'daki işsizlik, özellikle genç işsizliği için seferberlik ilan etmeliyiz. Çocukların hayata yetişmesinden tutun, gençlerin geleceğe umutla bakmasına kadar, birlikte hareket etmeliyiz. Bu anlamda İstanbul'un saygın iş dünyasını bir seferberliğe davet ediyorum. Yerel yönetim, toplumdan bağımsız ve topluma uzak bir kuruluş değildir. Kuracağımız ortak masalarda, iş dünyasının en ön saflarda olmasını bekliyoruz. Bazı imar ve plan uygulamalarından dolayı süreç gecikmiş, insanlar derinden mağdur edilmiştir. Aynı zamanda çoğu yerde, müteahhitlerle çoğu yerde baş başa bırakılmış ve insanlar neredeyse çantacıların eline düşürülmüştür" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Ekrem İmamoğlu: Bu yerel seçim türkiye'nin moral seçimidir Ekrem İmamoğlu: Bu yerel seçim türkiye'nin moral seçimidir Ekrem İmamoğlu: Bu yerel seçim türkiye'nin moral seçimidir

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Dündar’a davullu zurnalı karşılamaDündar’a davullu zurnalı karşılama
Bakan Pakdemirli: Tarımla ilgili her konu siyasete alet ediliyorBakan Pakdemirli: Tarımla ilgili her konu siyasete alet ediliyor

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.