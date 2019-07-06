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Ekrem İmamoğlu buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 21:25 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’de buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’de buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçileri ziyaretinin ardından bir otele gelen İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte düzenlenen çalıştaya katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece’de buğday hasadına başlayan çiftçileri ziyaret etti. İmamoğlu, burada biçerdövere binerek bu seneki mahsulün hasadını izledi. Buğday hasadının yapılmasının ardından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da tarımın öncelikli konu olduğunu ve tarım alanlarının düzenli tarım üretimine kavuşması gerektiğini söyledi. Çiftçilere bol kazançlı bir yıl dileyen İmamoğlu, her köyünde farklı bir ürünün yetiştiği bir İstanbul’u organize edeceklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çiftçileri ziyaretinin ardından Büyükçekmece’de bir otelde düzenlenen çalıştaya katıldı. CHP’li ilçe belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin katıldığı istişare toplantısı 2 gün boyunca devam edecek. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

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