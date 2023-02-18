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Ekrem İmamoğlu çağrıda bulundu: ‘Beraber çalışalım’

18.02.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklama yaptığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. ‘Beraber çalışalım’ çağrısında bulunan İmamoğlu “Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır” dedi.

Ekrem İmamoğlu çağrıda bulundu: ‘Beraber çalışalım’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CNN Turk canlı yayınında yaptığı açıklamalara yanıt veren İmamoğlu, "Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir" dedi.

İmamoğlu, "Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların “kader” savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım" ifadelerini kullandı.

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