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  4. Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'ın programında gündemle ilgili açıklamalar yapıyor

Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'ın programında gündemle ilgili açıklamalar yapıyor

13.12.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Canlı yayında Işık'ın gündemle ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu, hakkında açılan siyasi yasak davasıyla ilgili de açıklamalar yapıyor.

Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'ın programında gündemle ilgili açıklamalar yapıyor

Son dönemde, Mansur Yavaş ile buluşması, hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle ilgili hakkında açılan dava ve İstanbul'daki yeni projeleri, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı gibi konularla gündemde olan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100 kanalında canlı olarak yayınlanan Az Önce Konuştum programında merak edilen soruları yanıtlıyor.

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Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yarınki mahkemenin hakimine, savcısına sonsuz güvenmek istiyorum. Yarınki mahkemeyi yolun üzerindeki bazı taşları kayaları kaldırmak düzenlemek için bir fırsat olarak görüyorum. Bunu kötülük olarak görüyorum. Yargıdan bunu talep etmek hakkımız onlar da bunu sunmak zorundalar. Ön yargılı davranmak istemiyorum, umarım kalplerinde adalet hissiyle karar verirler.

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Ekrem İmamoğlu Candaş Tolga Işık

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