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Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıkladı: Adını ikinci metrobüs koyduk ama...

SEÇİM HABERLERİ  | 21.01.2019 07:36 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TEM otoyolu üzerine Sultanbeyli'den Esenyurt'a kadar bir ekspres hat projesi hazırladıklarını açıkladı. İmamoğlu, "Daha iyi algılansın diye adını ikinci bir metrobüs koyduk ama daha az duraklı olacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu, TV5'te Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu. İstanbul'un ulaşım sorununa ilişkin bir projesini açıklayan İmamoğlu, projenin TEM otoyolu üzerinde olacağını duyurdu.
İmamoğlu, şunları söyledi:

— Birinci sıra sorunumuz ulaşım. İstanbul'un yarısı TEM yolu üzerinde ikamet ediyor. TEM yoluna ekspres ulaşım tanımladık. Daha iyi algılansın diye adını ikinci bir metrobüs koyduk ama daha az duraklı olacak. Sultanbeyli'den Esenyurt'a kadar az duraklı İstanbul'u boydan boya geçen bir hat. Ciddi bir yükü alacak.

TAŞIMA SEÇMEN İDDİALARI

Üsküdar belediye meclis üyesinin evinden çıkan 40 kişilik seçmen listesi hakkında sorulan soruya İmamoğlu, "Ben 11-12'ye yakın seçim yönetmiş birisiyim. Süreçte en ufak bir problemi yaşatmamış bir belediye başkanıyım. Tecrübeme inanıyor ve güveniyorum. Çok net ifade edeyim tek bir oya İstanbul'da sıkıntı getirmeyecek süreci tanımlamış durumdayız. İstanbul'da hayali seçmene imkan verecek bir alt yapı olması mümkün değil. Biz de takip ediyoruz. Seçim gününden ve sandık güvenliğinden şüphe duymasınlar. Gönüllüler lütfen bize eşlik etsinler" yanıtını verdi.

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Ekrem İmamoğlu Metrobüs CHP yerel seçim seçim 2019

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