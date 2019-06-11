Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Binali Yıldırım'la ortak yayın) Moderatörlük tarafını sayın Yıldırım üstlenmiş oldu. Başından beri hangi televizyonu, hangi moderatörü istiyorsanız hazırım demiştim. Bunu 31 Mart öncesinde de söylemiştim. Ama maalesef kabul görmedi. Bence burada psikolojik bir süreç var ya da stratejik bir süreç var. 31 Mart'tan önce sanırım önemsemediler. Sanıyorum sürece dair emin bir duruş gösterdiler. Biraz kendilerinden emin olduklarını düşünüyorum ama seçim böyle bir netice vermeyince şimdiki süreçte bence stratejik olarak böyle bir karar olumlu baktılar.

Mekansal ve teknik konular netleşti. Zihinlerde hangi sorular varsa sorulması taraftarıyım.

AYRINTILAR GELİYOR...

