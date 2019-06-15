Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Çerkes vatandaşlarıma baktığımda, vatanımın değerini daha çok anlıyorum. Bir vatanın, bir millet için ne kadar önemli olduğunu, vatansız kalmanın ya da vatanından başka bir yere gönderilmenin değerini bilmek, hissetmek, şu anki vatanımızı kol kola, sıkı sıkıya koruyabilmenin, buradaki duyguyu daha derinleştirebilmenin neferi olacak Çerkes vatandaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beylikdüzü'ndeki Çerkes Kültür Evi'nde Çerkes vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu, ilçede başlattığı ve yapımı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık döneminde devam edecek "Medeniyet Parkı" projesini anlattı.

Parkın yaklaşık 130 bin metrekare olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Onun içine, hepsi bir arada olan hemşehri dernekleri topluluğu yapalım dedik. Hakkarili dernekle Trabzonlu dernek, Balıkesirliler derneğiyle Hataylılar derneği… Bir arada. hemşehri dernekleri bir lobileşme unsuru ya da bir kolonileşme unsuruna dönüşmemeli. Biz, gettolar oluşturmuyoruz İstanbul'da. İstanbul, bütüncül bir kent. Bunu başarmak hiç zor değil. Yeter ki bu duyguyu verebilen liderler olsun bu şehirde." açıklamasını yaptı.