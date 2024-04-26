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  4. Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında yağlı boya resim yaptı! İşte o mini tablo

Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında yağlı boya resim yaptı! İşte o mini tablo

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.04.2024 10:51
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Contemporary İstanbul fuarında resim yaptı. İmamoğlu resmi yaptığı sırada "Yağlı boya ile ilk defa tanışıyorum. En son ortaokulda sulu boyada kalmıştım" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Contemporary İstanbul fuarında yağlı boya resim yaptı! İşte o mini tablo

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Contemporary İstanbul fuarına katıldı. İmamoğlu fuarda, bir de eline fırçayı alıp resim yaptı. İmamoğlu'nun duvardaki mini kare tuvallerden birine çizdiği resim dikkat çekti.

"YAĞLI BOYA İLE İLK DEFA TANIŞIYORUM"

İmamoğlu resmi yaptığı anlarda "İlk yağlı boya eseriniz diyebilir miyiz?" sorusu üzerine "Vallahi yağlı boya ile ilk defa tanışıyorum. En son ortaokulda sulu boyada kalmıştım. Renkleri birbirine karıştırarak bir şey yakalamaya çalışıyorum" dedi.

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"Herkes istediği yorumu yapabilir" diyen İmamoğlu, kendisine yöneltilen "Gün batımı gibi gördüm ben" sözlerine "Biraz öyle" diye yanıt verdi.

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İŞTE İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI O RESİM

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