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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacağını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacağını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'ELBETTE Kİ KATILACAĞIZ'

İmamoğlu, 'Ankara'ya gidecek misiniz?' sorusuna "Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız. Elbette ki şehirlerimizin bütün aslında büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Biz devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki... Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak set koyacak anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

(DHA)

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