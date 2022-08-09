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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı! ‘Tonum da uydu’

09.08.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangına müdahale edildi” sözlerini eleştiren Ekrem İmamoğlu konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklidini yaptı. İmamoğlu, Erdoğan'ın sık kullandığı ifadeler arasında yer alan "Nereden nereye" kelimelerini söylediği sırada "Tonum da uydu" diyerek sesinin Erdoğan'a benzediğini ifade etti. İşte o anlar…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey İtfaiye İstasyonu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına yönelik "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi" açıklamasını hatırlatarak “İtfaiye benden bile talimat almıyor. Bir yangın olduğunda talimat diye bir şey olur mu?” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNİ TAKLİT ETTİ

Konuşmasında "Nereden nereye" dediği sırada kendi ses tonunu Erdoğan'a benzeten İmamoğlu, "Vallahi de billahi de itfaiye benden bile talimat almıyor onu söyleyeyim. Allah korusun hiç kimse yangınla yüzleşmesin. Ama bir yangın olduğunda talimat diye bir şey olur mu? Nereden nereye geldik? Benzedi de bu ton da nereden nereye geldik" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ı taklit etti. Bu sözleri duyan salondakiler ise alkış tufanı kopardı.

"KADROLU İTFAİYECİ POZİSYONUMUZU BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

İmamoğlu' konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Özellikle iki yıldır ortaya koyduğumuz ve sayısı artmalı dediğimiz hatta istediğimiz kadar da yetki alamadığımız… Daha fazla itfaiyeye ihtiyacımız var ona da söyleyeyim. Kadrolu itfaiyeci pozisyonunu büyütmek istiyoruz. Taleplerimiz vardı. Bir kısmı onaylandı. Alımlarını yaptık. Yanımda bir kadın, bir erkek çalışanımız var. Hepsi halamın oğlu, halamın kızı elbette değil. Liyakatiyle buraya gelmiş hepsi benim kurumsal akrabam. Yolları açık olsun. Devlet kadrolarındaki daralmışlığı aşmamız için bazı ihtisas kadrolarında bize kadro açılmasının hem şehircilik bakanlığında hem de meclis üzerinden talep ettiğimiz izin süreçlerinin hızlı bir şekilde işletilmesi arkadaşlarımızın katılımına vesile oluyor."

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