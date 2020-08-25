Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'çöp dağları' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" şeklindeki eleştirisine yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANI BİZİ DE BİLGİLENDİRİRSE GİDİP O DAĞLARI GÖRELİM"

İstanbul'da çöp toplama işinin ilçe belediyelerinin görevi olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul'da 24 tane AK Partili, bir tane MHP'li, 14 tane CHP'li belediye var. Hangi ilçeden böyle bilgi almışsa Sayın Cumhurbaşkanı, bizi de bilgilendirirse, gidip o dağları görelim, tedbir alalım. Ama bunlar siyasi cümleler" ifadelerini kullandı.

