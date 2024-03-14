Ekrem İmamoğlu'dan Cüneyt Özdemir'e sitem dolu sözler: Cüneyt bey üzüyorsunuz beni

Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. İmamoğlu, canlı yayında Özdemir'in sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu 2028’de İBB başkanı olacak mı? İmamoğlu, Dem Parti iddialarına ne yanıt veriyor? Ekrem İmamoğlu kararsız seçmenleri nasıl ikna edecek? Seçmenler neden İmamoğlu'na oy vermeli? sorusuna ise madde madde yanıtladı. İşte o maddeler...

"1.Halkın taleplerini dinleyen ve onu yerine getiren bir Belediye başkanı seçecekler

Son 30 yıl ilk kez bu kadar şeffaf ve bu kadar halkın gözü önünde belediyecilik süreci yönetildi. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliğiyle yönetilen bir İBB oldu. İlk kez güçlü bir ittifak kavramı hakim. Bu büyük bir barışçı zemin oluşturuyor. Çoklu partili tabanın oy verdiği bir süreci yönetiyoruz. Toplumsal huzur ve barışa iyi gelecek. Kutuplaşmaktan uzaklaşan herkesin bize oy vermesi gerekiyor. Son 30 yılın rekorlar kıran icraatçi, yatırımcı bir döneminin ama aynı zamanda sosyal yardımlaşmada en yüksek seviyeye erişmiş bir yönetimi seçtiler. 2019'da seçtiler bunu daha yukarı taşıyacağız. Kreşten tututn, metro yapımına kadar, İBB'nin en güçlü alt yapısını yaptık. İhanet kavramı İBB olarak tarihe gömdük. İhaneti reddedenü İstanbul'a hizmeti kabul eden, israfı reddedip tasarrufu kabul eden bir anlayışız.

Son olarak da Kanal'ı değil de İstanbul'u tercih edenler bize oy versin" ifadelerini kullandı.

"65 KİLOMETRE METRO AÇTIK"

Cüneyt Özdemir'in "İstanbul'da ki metroyu 2 katına çıkacağınızı söylemişsiniz." demesi üzerine İmamoğlu, "Çıkarttık. Kelime kelime neyi aldınız bilmiyorum ama 65 kilometre metro açtık." diye yanıtladı.

Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki gerginlik iddialarını soran Cüneyt Özdemir'e İmamoğlu, "Genel Başkan ile ilişkim yeni nesil ilişkisi. Hem saygı var. Aramızda hiçbir hat kişi yok. Siyasi olarak İl Başkanımız onunla yürütüyor. Çok saygın ve aynı zamanda çok samimi bir diyaloğumuz var. Aramız bozuk değil." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir, "Deniz Altıyla kent içi yolculuk?" sorusuna ise 'Hatırlamıyorum' yanıtını verdi.

Özdemir'in "Dün 2019 vaadleriniz soruldu HaberTürk'te siz tökezlediniz. 5 yıl sonra su musluktan içilecek demişsiniz siz içiyor musunuz?" sorusuna ise "Bizim suyumuz içilebilir bir su. Ben içiyorum" dedi.







