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Ekrem İmamoğlu'dan Kanal İstanbul için 'Beton Kanal' çıkışı

30.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak, "Bir 'Beton Kanal' ile İstanbul'un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin başlangıcını yapanlara karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'dan Kanal İstanbul için 'Beton Kanal' çıkışı

İSKİ, "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında, kentte öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, 'iklim değişikliği ve su' temalı resim yarışması düzenledi. Kağıthane'deki İSKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, sözlerine, “Gerçekten yaratıcı ve hissedebilen gençlerimiz olduğunu görmek, hissettiklerini hayal edebilen ve onları kağıda, kaleme dökebilen, çizebilen gençlerimiz olduğunu görmek, bu duyarlılığı, bu içtenliği en derin bir şekilde bize aktarabilen gençleri görebilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bu sürece emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum” sözleriyle başladı.

Dünyanın en önemli sorunun iklim değişikliği olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bunun en önemli sebebi, insanoğlunun doğaya, çevreye ve kaynaklarımıza verdiği zarar olarak sıralayabiliriz. Bu sürecin farkına varmamız ve hep beraber çözüm bulma zorunluluğumuz var. Bunu, hiç vakit kaybetmeden yapmamız lazım” dedi. İstanbul’un son 2 yılının kurak geçtiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Yaşadığımız bu kuraklık tehlikesini, bir uyarı olarak almamız lazım. Ders çıkarıp, önümüze öyle bakmamız lazım” diye konuştu.

“BETON KANAL TAHRİBATA NEDEN OLACAK”

“Artık İstanbul’da doğanın, çevrenin talan edilmemesi, heba edilmemesi ve korunması gerekiyor” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’un doğasını tehdit eden birçok şey yaşanıyor. Sonuç olarak, bir ‘Beton Kanal’ ile İstanbul’un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin başlangıcını yapanlara karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, İstanbul’un ‘mega proje’ kavramının da değişmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Nedir İstanbul’un mega projesi? İstanbul’un mega projesi, sağlıklı, yaşanabilir bir kent var edebilmek. İnsanların doğal çevreyle buluşabilmelerini sağlayabilmek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata umutla bakabildikleri bir şehir var edebilmektir esas mega proje. Bunun unsurlarını yerine getirmektir.”

“ZİHNİYET DEĞİŞİMİ VAR ETMELİYİZ”

Bunun uzun soluklu bir mücadele olacağının altını çizen İmamoğlu, “Önümüzde varsa bazı engeller, tehditler, önümüze dikilen ‘mega proje’ adı altında İstanbul’un geleceğini tehdit edecek unsurlar; bunlara akılla, bilimle, hukukla, kanunla karşı durmak da sorumluluğumuzdur. Belki de dışarıda şövalyelerde dizili olan resimlerde, o karşı duruşu beraber görebiliriz. Yani hem çocuklarımızın hem gençlerimizin o tehdidi, o korkuyu hissederek onları kaleme almaları, çizmeleri, bence bu tür tehditlere karşı hem bir karşı duruş hem de aslında ne kadar duyarlı bir nesille bir arada olduğumuza bir işaret. O bakımdan, büyük işler başarmalıyız. Bu manada, bir zihniyet değişimi var etmeliyiz. Gerçekten çocuklar ve gençler, bu konuda çok daha duyarlı geliyorlar. Onlara hazırlayacağımız iyi bir çevre, iyi bir ortam, geleceği daha teminat altına almış bir şehir ve ülke yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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