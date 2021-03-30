Ekrem İmamoğlu'dan Kanal İstanbul için 'Beton Kanal' çıkışı

İSKİ, "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında, kentte öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, 'iklim değişikliği ve su' temalı resim yarışması düzenledi. Kağıthane'deki İSKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, sözlerine, “Gerçekten yaratıcı ve hissedebilen gençlerimiz olduğunu görmek, hissettiklerini hayal edebilen ve onları kağıda, kaleme dökebilen, çizebilen gençlerimiz olduğunu görmek, bu duyarlılığı, bu içtenliği en derin bir şekilde bize aktarabilen gençleri görebilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bu sürece emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum” sözleriyle başladı.

Dünyanın en önemli sorunun iklim değişikliği olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bunun en önemli sebebi, insanoğlunun doğaya, çevreye ve kaynaklarımıza verdiği zarar olarak sıralayabiliriz. Bu sürecin farkına varmamız ve hep beraber çözüm bulma zorunluluğumuz var. Bunu, hiç vakit kaybetmeden yapmamız lazım” dedi. İstanbul’un son 2 yılının kurak geçtiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Yaşadığımız bu kuraklık tehlikesini, bir uyarı olarak almamız lazım. Ders çıkarıp, önümüze öyle bakmamız lazım” diye konuştu.