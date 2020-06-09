Ekrem İmamoğlu'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti.
İSMİ ÇOCUK BAKIMEVİNDE YAŞATILIYOR
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "#AybükeYalçın’ı teröre şehit verdiğimizde tüm ülkenin yüreği dağlanmıştı. Gencecik, pırıl pırıl öğretmenimizin adını Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yaşatmaya devam ediyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.