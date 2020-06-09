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Ekrem İmamoğlu'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:55 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti.

İSMİ ÇOCUK BAKIMEVİNDE YAŞATILIYOR

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "#AybükeYalçın’ı teröre şehit verdiğimizde tüm ülkenin yüreği dağlanmıştı. Gencecik, pırıl pırıl öğretmenimizin adını Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yaşatmaya devam ediyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

ekrem

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