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Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

'MİLLET ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - 'MİLLET ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Tekrarlanacak seçim için destek isteyen İmamoğlu, "Bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da, partisince Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililerle bayramlaşan İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden hemşehrilerine seslendi. Konuşması sırasında, memleketi Trabzon'daki çocukluk ve gençlik anılarını anlatan İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçim için destek istedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 18 gün görev yaptığını ve bu süreçte İstanbul'a güzel mesajlar verdiklerini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:
"İstanbul'da bir süreç yaşadım. Seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım; ama demokrasiye sıkıntı verdiler. Bir avuç insan Türkiye'nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi. Hep beraber bu süreci tamir edeceğiz. Bizim insanımız demokrasiye, cumhuriyete ve özgürlüğe alışmış insanlardır. Bizim insanımız yüreğinde her zaman 'tam bağımsız Türkiye' diyen insanlardır. Bu süreci biz tedavi ederken, bazıları kötü söz kullanıyor olabilirler. Ben o laflara girmek istemiyorum. 'Çaldılar' diyebilirler. Biz bu saatten sonra yapacağımız işe bakıyoruz. Bir avuç insanın yaptığı bu yanlıştan milletimizi kurtarmak istiyoruz; çünkü ne yazık ki ilerleyen yıllardaki her seçimin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arifesindeyiz. Bu yolda yeniden seçilen bir kardeşiniz olarak aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Dolayısıyla tüm hemşehrilerimin desteği ve duasına ihtiyacımız var. Bana dua edin. Bu süreci hızla tamir edeceğim. Seçildiğimde 18 gün görevde kaldım, İstanbul'a çok güzel mesajlar verdik. 18 günde insanlarımızın gönlünde taht kurduk. 18 gün, milletimizi mutlu ederken, birilerin de aklını başından aldı hatta 18 günde çıldırdılar. Ben var ya o insanları, 1800 günde deli edeceğim deli. Çünkü o kadar güzel hizmetler yapacağım ki İstanbul halkı o kadar mutlu olacak ki şaşıracaklar."
'BİR TEK ANAMIN KUCAĞINI BİLİYORUM'
Partilerin ülkeye hizmet için sadece araç olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Partizanlık yok, partiler hizmet için birer araç. Ben milletime hizmet etmek istiyorum. Esas olan millettir, millet. Bu anlayışa sahip olmak gerekir. İnsanıyla kucaklaşan, tevazu; işte biz, bu anlayışı temsil ediyoruz. Dün gazeteci arkadaşlar, 'Terör örgütünün kucağı vesaire' dedi. Ben dedim ki bir tek anamın kucağını biliyorum. Bir de anamın, babamın ocağı var; köyüme geldim, orayı biliyorum. Bunu söyleyen, dile getiren insanlara Allah akıl versin. Sizin dualarınıza onların da ihtiyacı var" diye konuştu.
Konuşmasının ardından alandakilerin kemençe eşliğinde oynadığı horona, otobüsün üzerinden oynayarak, eşlik eden Ekrem İmamoğlu, bayramlaşma programına katılmak üzere Giresun'a gitti.

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Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğimEkrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğimEkrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğimEkrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim

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