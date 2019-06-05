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Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

ORDULULARLA BAYRAMLAŞTI 'Millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Giresun'daki bayramlaşma programının ardından karayoluyla geldiği Ordu'da, partililerle bayramlaşıp, 23 Haziran'da yenilenecek seçim için destek istedi.

ORDULULARLA BAYRAMLAŞTI
'Millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Giresun'daki bayramlaşma programının ardından karayoluyla geldiği Ordu'da, partililerle bayramlaşıp, 23 Haziran'da yenilenecek seçim için destek istedi. Cumhuriyet Meydanı'nda, düzenlenen bayramlaşma programında kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Sizi asla mahcup etmeyeceğim. Ordu'daki genç kardeşlerim bana baktıklarında beni izlediklerinde sizler Ordu'daki büyükler, anneler, babalar gençlere diyecek ki; 'Ekrem ağabeyin gibi olabilirsin' Ben onlara örnek olacağım. Şimdi Karadenizli hemşerilerimin benimle gurur duymaları için çok çalışacağıma, çocuklara örnek olacağıma, onlara hizmet edeceğime söz veriyorum" dedi.
'ONLAR KAVGA ETTİRMEK İSTİYOR, BEN BARIŞTIRACAĞIM'
İstanbul'da herkesi kucaklaştırıp barıştıracağını söyleyen İmamoğlu, "Ben 40 haneli bir köyde doğmuş, Karadeniz'in bir çocuğu olarak 17 yıl bu bölgede okumuş, İstanbul'da üniversitesini bitirmiş, iş insanı olarak çok çalışarak eğer dünya kenti İstanbul'a bir belediye başkanı oluyorsam bunu neye borçluyum söyleyeyim mi; cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk'e borçluyum. Ben İstanbul'a giderken sizlerin selamlarını, Karadeniz'in, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun, Samsun'un, Rize'nin, Artvin'in selamını İstanbul'a götüreceğim. Türkiye o kadar güzel coğrafya ki İstanbul'dan da size Diyarbakırlının, İzmirlinin, Balıkesirlinin, herkesin İstanbul'un selamını getirdim. Ben İstanbul'da herkesi kucaklaştıracağım, barıştıracağım. Onlar kavga ettirmek istiyor, ben barıştıracağım" diye konuştu.
İmamoğlu'nun, gece saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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