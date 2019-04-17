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Ekrem İmamoğlu devir teslim töreni için İBB binasında!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, devir teslim töreni için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına geldi. İmamoğlu açıklamasında "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, bu şehrin ihtiyaçlarını biliyorum. Hizmet etmeye hemen hızlıca başlayacağız. İBB, bir kişiye, bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını açıkladı. İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevini devralmak için Saraçhane'deki İBB binasına geldi.

Binaya giriş yapan İmamoğlu'nu ise çok sayıda destekçisinin karşıladığı görüldü.

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Bugün gönül daha ferah bir planmayla süreci yönetmek isterdik ancak İstanbul'daki bu süreç biraz farklı işledi. Öncelikle burada birkaç cümle paylaşacağım, daha sonra Mevlüt Uysal'dan görevi devralacağım.

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Devir teslimin ardından halkımıza otobüsün üzerinde hitap edeceğim. Bu hafta sonu cumartesi yada pazar günü bütün İstanbullulara süreci anlatmak için bir buluşma yapacağız. Mutluyum, gururluyum, ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım.

"HİZMET ETMEYE HIZLICA BAŞLAYACAĞIZ"

Toplumun demokrasiye olan inancından asla vazgeçmedik. Çok net ifade ediyorum, bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik beraberlik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik ve 16 milyon insanın hakkını yedirmeyiz de dedik, bundan da asla vazgeçmedik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, bu şehrin ihtiyaçlarını biliyorum. Hizmet etmeye hemen hızlıca başlayacağız.

İBB, bir kişiye, bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır. İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır.

Bu an itibarıyla devam eden süreçler var, bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizi, şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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