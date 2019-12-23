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Ekrem İmamoğlu duyurdu: Fayton kalkıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 11:48 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'yı sarsan Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiaları hakkında konuştu. "Bu saldırı Ankara'da gelenek haline geldi." diyen İmamoğlu, her zaman Yavaş'ın yanında olduklarını belirtti. İmamoğlu, "Adalar'da yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Adalıların talebi üzerine fayton kalkıyor. 35 adet turistik fayton kalacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Fayton kalkıyor

Ankara'daki Togo Kuleleri'ne ilişkin CHP'li Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansır Yavaş'ın rüşvet istediğini iddia etmiş, bu iddialar üzerine Yavaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara'yı sarsan iddialarla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Yavaş'ın arkasında olduklarını belirtti.

"KANAL İSTANBUL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ'NDEN ÇEKİLİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dakika açıklamasında, 'Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz' dedi.

İBB'de 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

'MANSUR YAVAŞ'IN YANINDAYIZ'

Bu saldırı Ankara'da gelenek haline geldi. Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş'la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim.

Hiçbir vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar duymayacak. Bizler sadece gerçeklerle güvenilir verilerle işler yapacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon insan için çalışıyoruz. Bize unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.

'7.9 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AÇIĞINI DEVRALDIK'

Bu bakış açısıyla öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana 6 ayda nereye geldik bunu açıklayağım. Biz vadesi geçmiş 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimin 7.9 milyar liralık bütçe açığını devraldık.

'İSRAF DÜZENİNE SON VERDİK'

16 milyonun içi rahat olsun. Oturarak iş yapma dönemi bitti. Oturanlar da gitti zaten biliyorsunuz. Öncelikle tasarruf yaptık. Bu önemli bir tavır . Her iştirak şirketimizde tasarruf yaparak israf düzenine son verdik. İhale şartnamelerindeki hükümleri değiştirerek rekabeti arttırdık.

Hizmette devamlılığı sağladık. İştiraklerimizi kar'a geçirdik. Bizim halkın parasını kullanmadaki temel prensibimiz belli. Hak hukuk adalet anlayışımızla kamu etik kurallarına göre belli.

İsrafa asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki israf haramdır.

'MAKSİMUM TASARRUF'

Maksimum tasarrufu sağlayacağız. Her birimdeki arkadaşım buna dikkat edecek.

Birileri talimat verdi diye kaynak harcama dönemi bitmiştir.

Eğitim sağlık çevre ulaşım kent yoksulluğu ile mücadele ile eldeki kaynakları kullan.

39 ilçe belediyesi olmak üzere şehrin yatırımlarını demokratik katılım ve ortak akılla yönet.

"FAYTON KALKIYOR"

Adalar'da yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Adalıların talebi üzerine fayton kalkıyor. 35 adet turistik fayton kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş İBB

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