Ekrem İmamoğlu duyurdu: Fayton kalkıyor

Bu saldırı Ankara'da gelenek haline geldi. Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş'la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim.

Ankara'daki Togo Kuleleri'ne ilişkin CHP'li Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansır Yavaş'ın rüşvet istediğini iddia etmiş, bu iddialar üzerine Yavaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara'yı sarsan iddialarla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Yavaş'ın arkasında olduklarını belirtti.

Hiçbir vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar duymayacak. Bizler sadece gerçeklerle güvenilir verilerle işler yapacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon insan için çalışıyoruz. Bize unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.

'7.9 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AÇIĞINI DEVRALDIK'

Bu bakış açısıyla öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana 6 ayda nereye geldik bunu açıklayağım. Biz vadesi geçmiş 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimin 7.9 milyar liralık bütçe açığını devraldık.

'İSRAF DÜZENİNE SON VERDİK'

16 milyonun içi rahat olsun. Oturarak iş yapma dönemi bitti. Oturanlar da gitti zaten biliyorsunuz. Öncelikle tasarruf yaptık. Bu önemli bir tavır . Her iştirak şirketimizde tasarruf yaparak israf düzenine son verdik. İhale şartnamelerindeki hükümleri değiştirerek rekabeti arttırdık.

Hizmette devamlılığı sağladık. İştiraklerimizi kar'a geçirdik. Bizim halkın parasını kullanmadaki temel prensibimiz belli. Hak hukuk adalet anlayışımızla kamu etik kurallarına göre belli.