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  4. Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da hizmete girecek yeni taksilerin tasarımı belli oldu

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da hizmete girecek yeni taksilerin tasarımı belli oldu

27.12.2024 19:10
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Taksi sorununun kronik hale geldiği İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçiyor. Megakentte yakında hizmete girecek olan uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımı belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni taksiler için yapılan ve 100 bin kişinin anketin sonucunu açıkladı. İmamoğlu, "Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da hizmete girecek yeni taksilerin tasarımı belli oldu

İstanbul'da taksi sorununun çözümü için uygulama tabanlı yeni taksiler hizmete girecek. 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin anket sonuçlandı.

İMAMOĞLU ANKET SONUCUNU DUYURDU

İBB'nin başlattığı ankete yüz bin kişi katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

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İmamoğlu paylaşımında, "100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak." açıklamasını yaptı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu taksi
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