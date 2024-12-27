Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da hizmete girecek yeni taksilerin tasarımı belli oldu

İstanbul'da taksi sorununun çözümü için uygulama tabanlı yeni taksiler hizmete girecek. 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin anket sonuçlandı.

İMAMOĞLU ANKET SONUCUNU DUYURDU

İBB'nin başlattığı ankete yüz bin kişi katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında, "100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak." açıklamasını yaptı.

100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak. pic.twitter.com/TtB2UzohkC — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır