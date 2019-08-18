HABER

Ekrem İmamoğlu, Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan şiddetli yağış sonra büyük çapta maddi hasar yaşanan Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan şiddetli yağış sonra büyük çapta maddi hasar yaşanan Eminönü ve Kapalıçarşı’da incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “17 Ağustosta depremin yıl dönümünün olması afetin bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu hepimizde tekrar hatırlattı. Yapılacak çalışmalar içerisinde bir alt geçit olmaması gerekiyorsa alt geçit olmayacak, tedbir alınması gerekiyorsa tedbir alınacak. Bu işler günü birlik çözümlerle, pompalarla düzeltme şansımız yok” dedi.
İstanbul’da dün yaşanan şiddetli yağış sonrası Eminönü alt geçidi ve Kapalıçarşı’da yağış sonrası temizlik ve tahliye işlemleri devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük çapta maddi hasarın olduğu bu noktalara gelerek incelemelerde bulundu. Su tahliye ve temizleme işlemleri devam eden iş yerlerinde esnafla konuşan İmamoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlk olarak Eminönü alt geçitte bulunan esnafların durumunu kontrol eden İmamoğlu ardından Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı’yı da gezdikten sonra açıklamalarda bulundu.
İncelemeler sonrası konuşan Başkan İmamoğlu, “Sabah Eminönü-Sirkeci o bölümde yer altı geçitimizde esnafımızla, çarşıdaki esnafımızla dertleştik. Mahmutpaşa yokuşundan, Kapalıçarşı’nın içerisine girip Beyazıt kapısına geldik. Buradan AKOM’a geçerek incelemelerimize devam edeceğiz. Üsküdar’da bazı tespitlerimiz var. Üsküdar’da yağış az olmasına rağmen yine denizle, Üsküdar Meydanı’nın o malum görüntüsünü görmek açıkçası bizleri üzdü. Zira artık orada yaşanmayacağı bu tür konuların geçen sene yaşanmayacağı şeklinde açıklamalar olmuştu. Oraları yerinde gezip tespitlerimizi yapacağız” dedi.

"17 Ağustos depreminin yıl dönümünde yaşanan afetin bu şehir için ne kadar önemli olduğunu gösterdi”
Yaşanan can kaybının kendilerini çok üzdüğünü söyleyen İmamoğlu, “Dün ölen vatandaşımız bizleri çok derinden üzdü. Ne yazık ki yıllardır can kayıplarıyla sonuçlanan afetler yaşıyoruz. Sel ve yağmur baskınlarında can kayıpları oluyor. Bunları önlemek için geniş düşünmemiz lazım. Sadece o günü düşünerek ya da o bölgeyi düşünerek hareket ettiğimiz de bir çözüm bulma şansımız yok. Biz İstanbul’un tüm sorunlarına o ölçekte bakıyoruz. İklim değişikliği ortada, yoğun yağışlar ortada, yağışların bir an da düşüş biçimi ortada ve buna dönük tedbirler alma, yapılaşmayı gözden geçirme ve alt yapıyı ona göre oluşturma ve geliştirme konusunda yoğun bir çalışma yapacağız. Bu konu bir seferberlik konusudur. Tam da 17 Ağustos’ta olması, depremin yıl dönümün de olması afetin bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu hepimizde tekrar hatırlattı. Yapılacak çalışmalar içerisinde bir alt geçit olmaması gerekiyorsa alt geçit olmayacak, tedbir alınması gerekiyorsa tedbir alınacak. Bu işler günü birlik çözümlerle, pompalarla düzeltme şansımız yok” diye konuştu.

PARTNER2 milyon TL'lik şov! 2 milyon TL'lik şov!
Asker alarma geçti! Ateş altına alındıAsker alarma geçti! Ateş altına alındı
Şiddetli yağış için Büyükşehir AKOM teyakkuzdaŞiddetli yağış için Büyükşehir AKOM teyakkuzda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Hakkari'de İHA alarmı!

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika: Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! 7 bölge, 10 temsilcilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.