Ekrem İmamoğlu Esenler'de miting düzenledi

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler meydanında miting düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, "Yeniden bir seçim yapacağız ama bu millet demokrasi mücadelesini de veriyor. Sadece bir yerel seçime gitmeyeceğiz. Bu millet partiler üstü bir demokrasi mücadelesi veriyor. Demokrasi mücadelesi veriyor. Vatandaş, hakimiyet bendedir diyecek. Vatandaş demokrasiye olan inancını 23 Haziran'da hep birlikte ispat edecek." dedi

İmamoğlu, “Biliyorsunuz servisçi esnafımıza ben plaka sözü vermiştim. Tahdit sözü vermiştim. Bugün benim yerime şu anda yapılan hukuksuz karar gereği İstanbul Valisi vekalet ediyor. O verilen görevi yerine getiriyor. Ancak bugün UKOME'de alınan kararla tahdit kararı için yola çıkıldı. Oradaki servisçilerin hakkını veren de benim. Onlar plakayı tehdit olarak kullandı, ben de servisçilere dedim ki 'tehdit yok tahdit hakkınızı vereceğim, gelir gelmez düğmeye basacağım' demiştim süreç başladı. Şimdi de o yerine getiriliyor. Dolayısıyla ben size şu sözü veriyorum, 18 günde söylediği her şeyi yapan Ekrem İmamoğlu olarak, farkındaysanız bu arkadaşlar bu 18 gündeki faaliyetlerimle, etkinliklerimle çıldırdılar. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Siz yetkiyi bu kardeşinize tekrar iade edeceksiniz" şeklinde konuştu.