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Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta seçim çalışmaları sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim ziyaretleri kapsamında Esenyurt'taydı.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim ziyaretleri kapsamında Esenyurt'taydı. Esenyurt'taki seçim çalışmalarına Osmangazi Mahallesi'nde bulunan fabrika ziyareti ile başlayan Ekrem İmamoğlu, burada işçilerle sohbet ederek öğle yemeği yedi. İmamoğlu toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından yine Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Papatya Sokak esnafını ziyaret etti. Esnafla bir süre sohbet eden İmamoğlu destek istedi. İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Turgut Özal Mahallesi'ndeki semt pazarı oldu. Burada ilgiyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirerek destek istedi. İmamoğlu, pazar ziyareti sırasında sosyal hizmetler mezunu genç kızla konuştu. İşsiz olduğunu belirten genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. İmamoğlu, genç kıza sorununun çözüleceği sözünü verdi. Ekrem İmamoğlu daha sonra il dernekleri başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

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