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Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Bu akşam, Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim. Neymiş, maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir" - "(YSK) Siz de, sizi arayanlara telefonunuzu kapatın. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın ve YSK olarak görevinizi yapın, süreci normalleştirin"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde bu hafta oynanan futbol maçlarına gideceğini arkadaşlarıyla paylaştığını belirterek, "Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Bu akşam, Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim. Neymiş, maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt'u tebrik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu, sadece Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Partili değil, AK Partili, HDP'li, MHP'li ve Saadet Partili vatandaşların da oyunu aldığını savundu.

"Benim Türk kardeşim de Kürt kardeşim de herkes bu topluluğun teminatıdır." diyen İmamoğlu, değerlerinden taviz vermeyeceklerini, şanlı bayrağın altında hep birlikte mutlu ve huzurlu olacaklarını ifade etti.

Kültürü, geçmişi ve değerleri, Cumhuriyetin ilkelerini koruyacaklarını dile getiren İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmayacaklarını, herkesin inancına, yaşamına saygılı olacaklarını kaydetti.

Seçimden dolayı insanların başkalaştırılmaya çalışıldığını iddia eden İmamoğlu, "Neymiş efendim, 15 bin oyla seçilir miymiş birisi? '15 bin oyla değil, 1 oyla bile seçilirler' dediler mi? Bazıları var 1 milyon oyla seçilir insanları ikiye böler, bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Ben bu şehri barıştırmaya, birleştirmeye, buluşturmaya, kucaklaşmaya geldim. Hiç kuşku duymayın. Kimsenin yüzü asık olmayacak." diye konuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitme kararına ilişkin yapılan yorumlara değinen İmamoğlu, "İmamoğlu niye maça gitmiş? Ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Bu akşam, Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim. Neymiş, maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir." dedi.

- "Bize görevimizi verin, işimizi yapalım"

İmamoğlu, sürecin uzatılmaması gerektiğini, uzattıkça problem çıktığını ileri sürerek, "Verin mazbatayı, bakalım işimize. Bu toplumun şu anda büyük bir yoksulluğu var mı? İşsizliği var mı? Okullarda, özellikle Esenyurt'ta büyük bir eğitim sorunu yaşıyor muyuz? Özellikle sokaklarda, mahallelerde, güvenlik sorunu yaşıyor muyuz? Ne yazık ki çocuk yaşlara kadar inmiş uyuşturucu ve bunun gibi kötü alışkanlıklar sorunu yaşıyor muyuz? Bırakın seçimi, milleti oyalamayın. Bize görevimizi verin, işimizi yapalım." şeklinde konuştu.

"Neymiş Büyükçekmece'de taşıma oy varmış." diyen İmamoğlu, "Hasan Akgün Başkan burada. Dün seçilen birisi olsa diyeceğiz ki oturup konuşalım. Hasan Akgün başkan 30 yıldır başkanlık yapıyor. Şimdi, uydura kaydıra bir şeyler uydurmaya, bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Benim değerli polisimi yormasınlar, devletimin güzel memurlarını yormasınlar, adam gibi insan gibi şu süreci netleştirsinler. Bir partinin bir grubu 'kuşmuş', 'pelikanmış' beni ilgilendirmiyor. Başarısız oldu diye bu milletin geleceğini sıkıntıya sokma hakkı yoktur." diye konuştu.

Konuşmasında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seslenen İmamoğlu, "Siz de, sizi arayanlara telefonunuzu kapatın. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın ve YSK olarak görevinizi yapın, süreci normalleştirin." ifadesini kullandı.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Esenyurt hitap

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