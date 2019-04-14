Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde bu hafta oynanan futbol maçlarına gideceğini arkadaşlarıyla paylaştığını belirterek, "Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Bu akşam, Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim. Neymiş, maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir." dedi. Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt'u tebrik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu, sadece Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Partili değil, AK Partili, HDP'li, MHP'li ve Saadet Partili vatandaşların da oyunu aldığını savundu. "Benim Türk kardeşim de Kürt kardeşim de herkes bu topluluğun teminatıdır." diyen İmamoğlu, değerlerinden taviz vermeyeceklerini, şanlı bayrağın altında hep birlikte mutlu ve huzurlu olacaklarını ifade etti.

Kültürü, geçmişi ve değerleri, Cumhuriyetin ilkelerini koruyacaklarını dile getiren İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmayacaklarını, herkesin inancına, yaşamına saygılı olacaklarını kaydetti. Seçimden dolayı insanların başkalaştırılmaya çalışıldığını iddia eden İmamoğlu, "Neymiş efendim, 15 bin oyla seçilir miymiş birisi? '15 bin oyla değil, 1 oyla bile seçilirler' dediler mi? Bazıları var 1 milyon oyla seçilir insanları ikiye böler, bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Ben bu şehri barıştırmaya, birleştirmeye, buluşturmaya, kucaklaşmaya geldim. Hiç kuşku duymayın. Kimsenin yüzü asık olmayacak." diye konuştu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitme kararına ilişkin yapılan yorumlara değinen İmamoğlu, "İmamoğlu niye maça gitmiş? Ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Bu akşam, Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim. Neymiş, maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir." dedi.