Ekrem İmamoğlu farklı kazandı! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı: ‘AK Partili başkanlar da İmamoğlu’na oy verdi’

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. Delege dağılımı dikkate alındığında İmamoğlu’na AK Partili belediye başkanlarının da oy verdiği öne sürüldü. TBB’de büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor.

CHP 448 delegesi ile tek başına çoğunluğu sağladı. Ancak İmamoğlu CHP’nin delege sayısını 67 farkla geçerek 515 oyla seçildi. Sözcü gazetesinin haberine göre; İktidarın desteklediği AK Partili Trabzon Büyükşehir Ahmet Metin Genç 250 oy alabildi. Bu 67 farkın içinde İYİ Parti, DEM Parti ve YRP’nin de etkisi var. Ancak AK Partili belediye başkanlarının da İmamoğlu’na destek verdiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Ondan fazla AK Parti belediye başkanının İmamoğlu’na oy verdiğini görüyoruz. Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı” dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





