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Ekrem İmamoğlu: ”Gençlerin bu kentte hayal kurmalarını sağlayacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’taki final mitinginde, "Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım, gençler için üreteceğim.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’taki final mitinginde, "Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım, gençler için üreteceğim. Aynı şekilde gençlerin bu kentte hayal kurmalarını sağlayacağım. Dünya kenti İstanbul’da dışa beyin göçü olmayacak, İstanbul’da üretecekler" dedi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ilçe meydanındaki final mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Miting kapsamında konuşma yapan İmamoğlu, seçime saatler kala vatandaşlardan destek istedi.

"Çalışmalar sırasında kalbi burkulan vatandaşımız olduysa beni duysun, özür diliyorum"
Seçim çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlatan İmamoğlu, "102 gündür İstanbul’un sokaklarında, yollarında, semtlerinde, mahallerinde ve ilçelerinde inanın dolaştım, hem de bir su gibi dolaştım, boşluk bırakmamaya çalıştım. Herkese ulaşmaya, herkese dokunmaya çalıştım. Ne mutlu bana ki bugün geldiğimiz noktada nasıl başladıysak öyle bitiriyoruz. Kimsenin kalbini kırmadık, ama olur ya bir vatandaşımızın kalbi burkulmuştur, o vatandaşım beni duysun özür diliyorum. Çünkü ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum" dedi.

"Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağıma söz veriyorum"
Gençler için çalışacağını söyleyen İmamoğlu, "Gençlerin ağabeyi olacağım. Öyle uydurmadan Pub-g oynamalar vesaireler yapmayacağım. Yani biliyorsam futbol topuna vururum, bilmiyorsam vurmam. Ben uydurma iş yapmam. Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım, gençler için üreteceğim. Nasıl ki ülkemizin geleceği çocukları, çocuklara dönük iyi şeyler yaparsanız, ülkenin geleceği teminat altındadır. Aynı şekilde gençlerin bu kentte hayal kurmalarını sağlayacağım. Dünya kenti İstanbul’da dışa beyin göçü olmayacak, İstanbul’da üretecekler. Gençlerin özelliklerinden faydalanacağız, gençlerle dünyaya açılan bir pencere olacağız, onun için gençlerin Ekrem ağabeyi olmaya söz veriyorum" şeklinde konuştu.

"İstanbul seferberlik sürecine giriyor"
İstanbul ve Türkiye için çalışacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Demokrasinin tüm kurallarını bu güzel kentte işletmeye bu kentte paylaşmaya hazır olun. İstanbul seferberlik sürecine giriyor, bunun adı çevre, kalkınma, duyarlılık, kadın dostu, çocuk dostu seferberliği insanlık seferberliği. Biz bu şehirde tekrar birbiriyle kucaklaşan milletin evlatları olacağız. 16 milyonluk şehir çalışırsa Türkiye çalışır. 16 milyonluk bu şehir mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Onun için İstanbullu hemşehrilerimiz olarak birbirimizle dayanışma içinde sadece İstanbul için değil Türkiye içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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