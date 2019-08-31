Ekrem İmamoğlu görevden alınan Türk ve Mızraklı ile görüştü: Kamu vicdanı yerine kayyum atanması gaflettir

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a geldi ve burada görevden alınan HDP'li belediye başkanları ile bir araya geldi.

Kayapınar Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Diyarbakır'ın görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "Buraya gelmeniz bizim için bir ışık, bir güçtür." dedi.

Ekrem İmamoğlu, ise "Sizleri Büyükşehir belediyesinde ziyaret etmek isterdik ama olmadı. İnşallah bir dahaki sefere" diye konuştu.

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise görüşmede, "Freni patlamış bir araba var ve onu durdurmak için bir set oluşturmak lazım." dedi.

İmamoğlu'na Diyarbakır'da yoğun ilgi

Diyarbakır Havaalanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu'nun ilk programı CHP Diyarbakır il binasında yapılan basın açıklaması oldu.

İmamoğlu burada CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile ortak bir basın açıklaması yaptı ve "hükümetin kendisini millet iradesinden üstün gördüğünü" savundu:

"Kendisini milletin iradesinden üstün görenler, bunun bedelini sandıkta en ağır şekilde öderler. Seçilmiş belediye başkanlarının, kamu vicdanının yerine kayyum atanması da gaflettir. Seçimle gelenin seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne de hukukun üstünlüğü kalır."