Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve Mevlüt Uysal’dan görevi devralan Ekrem İmamoğlu, “Ben Allah’ıma şükrediyorum. Çünkü bana dünyanın en güzel şehrini bu şehrin insanlarıyla yönetme şansını tanıdı. Bu lütuf benim boynumun borcu sorumluluğumdur. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geldiği Saraçhane’de görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı. Devir Teslim törenin ardından seçim otobüsünün üzerine ailesiyle birlikte çıkan İmamoğlu, halka hitap ederek teşekkür etti.

“Bu şehri yönetme lütfu benim boynumun borcudur”

Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, “Ben Allah’ıma şükrediyorum. Çünkü bana dünyanın en güzel şehrini bu şehrin insanlarıyla yönetme şansını tanıdı. Bu lütuf benim boynumun borcu sorumluluğumdur. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım. Hepinize söz veriyorum. Kıymetli hemşerilerim, sokaklarda meydanlarda hep anlattık, birbirimize gülümseyeceğiz. Birbirimize selam vereceğiz. Artık ötekisi, berikisi yok. Artık kıyıda köşede kalanı yok. Artık kaymak tabakası varoşu yok. Bu şehrin nimetlerine ganimet yapmak yok. Bu şehrin nimetlerini paylaşmak var. Bu şehrin güzelliklerine paylaşmak var. Bu şehrin haksızlığa, hukuksuzluğa, nasıl boyun eğmediysek nerede nasıl olursam olayım kimsenin hakkını yemedim, kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğim” dedi.