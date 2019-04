Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

“Ben sizin yol arkadaşınız olmaya geldim”

Ailesi huzurunda söz veren İmamoğlu, “Çocuklarımın sadece birisi burada, ikisi gelemedi. Çocuklarımın huzurunda söz veriyorum. Bu şehrin çocukları benim çocuklarım. Bu şehrin gençleri benim gençlerim, ben onların Ekrem Ağabeyi, arkadaşı olmaya geliyorum. Bu şehrin kadınlarına eşimin huzurunda söz veriyorum. Bu şehir kadın dostu bir şehir olacak. Emeğiyle, yaşamıyla hayata katılmasıyla bir kadın dostu şehir olacak. Ben tüm hemşerilerime, dostlarıma zihinlerindeki olumsuz düşüncelerden sıyrılıp çok çalışacağımız günlerin başladığını hatırlatıyorum. Ben sizlerin oy versin vermesin sizlerin belediye başkanıyım. Ben bu şehrin her insanının oy versin vermesin her insanının yol arkadaşlığına talibim. Yol arkadaşlığı bu şehirde yere düşen bir vatandaşım varsa onun elinden tutup ayağa kaldırmaktır. Benim elim sizin elinizde olacak, her zaman. Bende bir söz istiyorum. Ben bir gün olabilir hata yapabilirim. Eksiğim olabilir, tabiri caizse ayağım tökezleyip düşebilirim. Benim elimden tutup beni 16 milyon insan olarak ayağa kaldırmaya var mısınız? İşte ben sizin yol arkadaşınız olmaya geldim. Bu süreçte 17 günde özellikle sürecin sağduyulu bir şekilde teminat altında olması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle o çuvalların başında bekleyen demokrasi nöbetçilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.