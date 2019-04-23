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Ekrem İmamoğlu Guardian'a konuştu: Baskı hissetmiyorum, yapmamız gereken çok iş var

SEÇİM HABERLERİ  | 23.04.2019 07:29 | Son Güncelleme

İngiliz Guardian gazetesine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, herhangi bir baskı hissetmediğini söyledi. İmamoğlu, "Bu kentte 16 milyon insan benim onlara hizmet etmemi ve seçildiğim görevi yerine getirmemi bekliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu Guardian'a konuştu: Baskı hissetmiyorum, yapmamız gereken çok iş var

Guardian gazetesinin iç sayfalarındaki haber, gazetenin Türkiye ve Orta Doğu muhabiri Bethan McKernan ile Gökçe Saraçoğlu'nun imzalarını taşıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Pazar günü Maltepe'deki "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"ndan izlenimler içeren haber için Guardian'ın kağıt baskısında ve internet sayfasında farklı başlıklar kullanılmış.

İmamoğlu'nun mülatattaki cümlelerinden "Popülizm bitecek" gazetedeki haberin, "Seçimi kazandığımız açık" ise Guardian'ın internet sitesindeki haberin başlığı olarak seçilmiş. (Bethan McKernan, Twitter hesabında Ekrem İmamoğlu ile mülakatı Cuma günü öğleden sonra yaptıklarını yazmış)

Guardian'a göre Ekrem İmamoğlu 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şoke etti ancak İstanbul'un kontrolü için verilen mücadele henüz bitmedi.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"İmamoğlu'nun seçilmesi büyük oranda kapsayıcı ve uzlaşmacı söyleminin bir sonucuydu. Kendisi, Türkiye'nin kutuplaşmış siyasal sahnesini domine etmiş kışkırtıcı siyasetçilerden çok farklıydı. İmamoğlu yerel seçim kampanyası süresince, orta sınıf partisi CHP'den genelde uzak olan emekçi ve dindar AKP seçmenlerine de elini uzattı. Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna entegre edilmeleri gerektiğinden söz etti."

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"ÇOK SAYIDA AKP SEÇMENİ BANA NEDEN ONLARIN PARTİSİNDEN ADAY OLMADIĞIMI SORDU"

Ekrem İmamoğlu, Guardian'a verdiği röportajda ise şunları söylemiş:

"Çok sayıda AKP seçmeni bana neden onların partisinden aday olmadığımı sordu. Onlardan oylarını değil dualarını istediğimde memnun oldular.

"Halkın ayrıştırıcı bir söylemi ve ayrımcı politikaları kabul ettiğine inanmıyorum. Halen dünyada hakim anlayış popülizm ancak popülizm de nihayetinde bitecek. İnsanlara saygıyla davrananlar daima kazanır."

"YAKLAŞIK 48 SAAT UYUMADIM"

İmamoğlu, seçim gecesi yaşadıklarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullanmış:

"Yaklaşık 48 saat uyumadım. Sanırım sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde 13 basın toplantısı düzenledim. Resmi haber ajansı yanıltıcı veriler veriyordu ve biz bunların yanlış olduğunu biliyorduk. İnsanlar endişelenmeye başladı ve çok stresli bir ortam vardı ama meydan okumamız için önce haklılığımızdan emin olmamız gerekiyordu."

Guardian'daki haberde İmamoğlu'nun şimdiden 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak potansiyel bir aday olarak görüldüğü vurgulanıyor. İmamoğlu'nun henüz kendisini dünya sahnesinde boy gösteren bir kişi olarak görmediği de eklenmiş habere.

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"SEÇİMİ KAZANDIĞIMIZ AÇIK"

İmamoğlu'nun gazeteye yaptığı diğer açıklamalar da şöyle:

"Hakkımdaki hükmü benim değil başkalarının vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kararlarım ve siyasette izlediğim yol, 10 yıllık iş bitirme tecrübesi olan iyi bir yönetici olduğum gerçeğinin bir sonucu.

"İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi düşüncesini aklımdan bile geçirmiyorum. Seçimi kazandığımız açık. AKP insanların başka türlü düşünmesini istiyor ama bu süreç bitti. Hayata devam etme zamanı.

"Tapılan ya da korkulan biri olmak istemiyorum. Sadece benimle yan yana çalışmanızı istiyorum. Ki, bizi seçen insanlar için mümkün olan en iyisini yapabilelim...Yapmamız gereken çok iş var."

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