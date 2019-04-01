Ekrem \u0130mamo\u011flu, "Gururla s\u00f6yleyebilirim ki \u0131slak imzal\u0131 t\u00fcm tutanaklar elimizde ve bunlar \u00fczerinde de\u011ferlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu payla\u015f\u0131r\u0131z" dedi.PARTNERK\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un haciz davas\u0131nda fla\u015f geli\u015fme!Sinop belediyesi ve 1 il\u00e7ede Millet \u0130ttifak\u0131, 7 il\u00e7ede Cumhur \u0130ttifak\u0131 kazand\u0131G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de, AK Parti il belediyesini kazand\u0131, 4 il\u00e7eyi kaybetti