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Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 21:39 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız" dedi.

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