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EKREM İMAMOĞLU: GÜZEL İNSANLARLA GÜZELLİK YAŞAMAK İSTİYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:55 | Son Güncelleme

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle İstanbul'da "Artvinliler Buluşması" düzenlendi. Bakırköy'de bulunan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"SABRIN SONU SELAMET"
Ekrem İmamoğlu, “Bu aralar diyorlar ki 'Sen ne biçim bir Karadenizlisin?' çok sabırlısın. Sabrın sonu selamet. Sabırlıyım. Sabrımın tek sebebi var. Bu memleket ve bu şehrin sabra ihtiyacı olduğu için sabırlıyım. Sabır olmadan bu şehir de huzur olmayacak belli ki. Biz sonuna kadar sabırlı olacağız. Çünkü sabrı zorlayan çok şeyler var ama sabrı zorlayan şeyler birilerinin işine yarıyor, biz o tarafa hiç bakmıyoruz. Size döndük. 16 milyon güzel insana döndük. O güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruz. Sizlerin sıcaklığı, sizlerin el vermesiyle, katkısıyla biz bu İstanbul değişimini hep beraber gerçekleştiririz." İfadelerini kullandı.
Artvin'in kendisi için öneminden bahseden İmamoğlu, “Artvin'in başarılı bir insanı var. Mücadeleci tavrı var. Hiçbir zaman vazgeçmeyen. Her şeyden önce Artvin benim için çok değerli. Kazım Koyuncu var orada. Orada yatıyor. Ciğerimi yakıp gidenlerden birisiydi. Güzel insandı. Güzel insanlar yetiştiren bir yerdi. En fazla da Artvinli'nin bu güzel topraklara bağlılığı, bu güzel millete olan bağlılığı ama en fazla Mustafa Kemal Atatürk sevdası beni çok mutlu ediyor." Şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu detay
-Salondan detay
-İmamoğlu konuşması
-Sanatçıların eserleri seslendirmesi

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