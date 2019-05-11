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Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin tekrarlanması kararının alınmasının ardından mazbatası geri alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda "Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan İmamoğlu, kendisine "Her şey çok güzel olacak" paylaşımlarıyla destek veren sanatçıları kastederek şunları söyledi:

"Sanatçılar gibi toplumun önünde olan insanların fikirlerini paylaşması gayet doğaldır. Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen. Her şey çok güzel olacak."


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