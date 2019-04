Millet ittifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına itiraz sürecini futbol maçına benzeterek, "VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi, her iki takım taraftarları da alkışlıyor. Ortada bir iki oyuncu olmaz olmaz diye mızıkçılık yapıyor" dedi.

Millet ittifakı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısıyla yaşanan süreci değerlendirdi.

İstanbul’da demokrasinin her yönüyle hissedildiği bir dönemi başlatacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Göreceksiniz insanlar çok mutlu olacak. Bu şehirde insanlar bugün bile birbirlerine daha çok gülümsemeye, selam vermeye başlamıştır. Şehrin nezaketi insanlara da örnek olur. İyiliğin, sevginin, saygının öncelik olduğunu hissedecek. Bunun en büyük düşmanı kişiye hizmet, partiye hizmet, partizanlık. Biz öyle değiliz. 16 milyona hizmet edeceğiz kardeşim diyoruz. Yeni döneme bir an önce başlayalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

AK Partili vatandaşları da kucaklayacağını söyleyen İmamoğlu, "Tamamıyla kollarımı açmış o dostlarıma sarılmak istiyorum. O hemşehrilerimi tüm ahlakları ile, maneviyatları ile, tüm değerleriyle kucaklayacağımı duyurmak istiyorum. Görecekler daha saygın, adamcılığın olmadığı bir dönemi onlara yaşatacağız. AK Partili hemşehrilerim yüreğimizden, saygımızdan, siyasi düşüncelerine saygımızdan zerre şüphe etmesinler" diye konuştu.

Yaşanan itiraz sürecini futbol maçına benzeten İmamoğlu, "Bu seçimin sonucunu sokak ta kabul etmiş durumda. Biz sevgi saygı getiriyoruz. Yahu kardeşim çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan. Biz çok çalıştık, hatalarımızdan ders çıkardık. Maç yaparsınız mızıkçı rakibiniz vardır ya ’banane’ der durur böyle bir şey. Bu saat itibariyle VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi, her iki takım taraftarları da alkışlıyor. Ortada bir iki oyuncu olmaz olmaz diye mızıkçılık yapıyor" ifadelerini kullandı.

Seçimin tekrarlanması tartışmalarına da değinen İmamoğlu, "Biz her iki ayda bir seçim yapalım. Zaten alıştı memleket 5 senede 2 seçim yaptı. Ekonomi yandı bitti kül oldu. Millet partizanlaştı. 5 yaşındaki çocuk bile parti ismi biliyor artık. Bıraksınlar da bu çocukları eğitelim. Seçim yapalım ne olacak yazık günah. Bazı sözleri kulağım duymuyor, duymak da istemiyorum. Demokrasinin gereği seçimi kaybedenin, gelip seçimi kazanın elini sıkmasıdır. Onu yerine getirsinler" açıklamalarında bulundu.