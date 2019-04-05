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Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 21:43 | Son Güncelleme

Millet İttifakı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 262/1 uyarınca "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.Ekrem İmamoğlu hakkında, resmi kurumlara göre seçim sonuçları kesinleşmeden ve mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanıp Anıtkabir Özel Defteri’ne imza atmasının TCK 262/1 uyarınca "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu oluşturması gerekçesiyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu."İtirazlar netleşmeden Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı"Suç duyurusu dilekçesini Samsun Adliyesi’ne götüren Avukat Elif Özge Çankaya, Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimine İstanbul’dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldığını söyledi.

Millet İttifakı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 262/1 uyarınca "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
Ekrem İmamoğlu hakkında, resmi kurumlara göre seçim sonuçları kesinleşmeden ve mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanıp Anıtkabir Özel Defteri’ne imza atmasının TCK 262/1 uyarınca "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu oluşturması gerekçesiyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

"İtirazlar netleşmeden Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı"
Suç duyurusu dilekçesini Samsun Adliyesi’ne götüren Avukat Elif Özge Çankaya, Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimine İstanbul’dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldığını söyledi. Seçimlerin ardından İstanbul dahil birçok il ve ilçelerde siyasi partilerin seçim sonuçlarına itiraz ettiğini hatırlatan Çankaya, “Ancak 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin usulsüzlükler ve geçersiz oylarla ilgili itirazların sonuçları henüz kesinleşmemiştir. YSK seçim sonuçları ile ilgili kesin kararını vermeden 2 Nisan tarihinde Ekrem İmamoğlu Anıtkabir ziyaretinde bulunmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamıştır” dedi.

"Duyarlı bir Türk vatandaşı olarak bu şikayeti yapma ihtiyacı duydum"
Seçimlerle ilgili nihai kararı verecek olanın YSK olduğunu kaydeden Çankaya, “Seçimlere itiraz da demokratik bir seçimin parçasıdır. Resmi kurumlara göre seçim sonuçları kesinleşmeden ve mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanıp imza atmak TCK 262/1 uyarınca ’kamu görevini usulsüz üstlenmek’ suçunu oluşturmaktadır. Şüpheli bir kamu görevini kanun ve diğer mevzuatlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs etmiştir. İtirazların neticelenmeden, kimin kazandığı ortaya çıkmadan adayların ‘ben kazandım’, ‘belediye başkanı oldum’ ya da milletvekili seçimlerinde ‘milletvekili ben oldum’ diyerek ortaya çıkması ve bu unvanları kullanması ileride telafisi imkansız neticeler doğuracağı aşikardır. Bu uygulamanın yol olmaması, ülkemin kaos yaşamaması için duyarlı bir Türk vatandaşı olarak bu şikayeti yapma ihtiyacı duydum” diye konuştu.

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