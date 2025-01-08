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  4. Ekrem İmamoğlu hakkındaki davada yeni gelişme! 11 Nisan’a ertelendi…

Ekrem İmamoğlu hakkındaki davada yeni gelişme! 11 Nisan’a ertelendi…

08.01.2025 15:56
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davada, mütalaanın açıklanmaması nedeniyle duruşma ertelenmişti. Savcı, mütalaa için ek süre talep etti ve dava 11 Nisan'a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki davada yeni gelişme! 11 Nisan’a ertelendi…

Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak davasında önemli bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı dava, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı'nın raporlu olması nedeniyle mütalaa açıklanamamış ve dava bugüne, ertelenmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın bugün açıklanması bekleniyordu. Savcı, mütalaa için ek süre talep etti ve dava 11 Nisan'a ertelendi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu mahkeme dava
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