Ekrem İmamoğlu halk pazarını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Seçim öncesi bu kadar emin oldukları bir sistemi, dünyanın en güvenilir sistemi diye tanıttıkları sürecin seçimden sonra hiçbir kısmına güvenmemeleri çok komik. Hakimlere, oradaki görevlilere güvenmiyorlar, sandıkta görevli olan kendi partililerine güvenmiyorlar. YSK’ya güvenmiyorlar. Şimdi 'kameralar huzurunda' diye teklif yapıyor, üzüntü duyuyorum." dedi.

İmamoğlu, Güngören'de halk pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Beyoğlu'nda Pera Palace Otel'de gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, buruda soruları yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "oyların sayımının kameralar önünde yapılması" çağrısını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"Ben tabii kendilerini seçim öncesi ve sonrası duydum. Ama açıklamaları üzüntü veriyor. Seçim öncesi bu kadar emin oldukları bir sistemi, dünyanın en güvenilir sistemi diye tanıttıkları sürecin seçimden sonra hiçbir kısmına güvenmemeleri çok komik. Hakimlere, oradaki görevlilere güvenmiyorlar, sandıkta görevli olan kendi partililerine güvenmiyorlar. YSK’ya güvenmiyorlar. Şimdi 'kameralar huzurunda' diye teklif yapıyor, üzüntü duyuyorum. Bence seçimden önce söylediklerini bir daha dinlesin. Bir de kameraya konuşmadan önce söylediklerini aynaya bakarak konuşmasını tavsiye ediyorum ."