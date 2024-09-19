Ekrem İmamoğlu 'Her türlü duyum geliyor' demişti! Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu olmuş ve davayla ilgili "Her türlü duyum geliyor. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar" demişti.

İmamoğlu programda şunları ifade etmişti:

"ZAN ALTINDA BIRAKMAYIN YARGIYI"

"Duyuyoruz ki herkes gergin. Ben de diyorum ki Allah aşkına ceza mı? Hemen verin. Buradan söylüyorum Uğur Bey. Bu millet öyle bir ceza keser ki... Hemen İstinaf karar versin, hemen. Ceza mı keser? Verin. Adalet bekliyoruz. Bu saçma sapan davayla Cumhuriyet'i, demokrasiyi niye zedeliyorsunuz? Bir ceza vererek bu ülkenin yurt dışına olan itibarsız yüzünü daha da itibarsız hale getireceksiniz. Ekonomi berbat, ekonomiyle ilgili yarattığınız güvensizliği daha da derinleştireceksiniz. Kim kazanacak?

Bu mahkeme de ceza verip de milletin cebine para girecekse, ekonomi düzelecekse cezaya razı olalım. Böyle bir şey olabilir mi? Müthiş bir yargısal taciz yaşatıyorlar. Söylüyorum: İstinaf hemen karar versin. Ceza mı verecek, hemen versin. Zan altında bırakmayın yargıyı. Bir an önce kararınızı verin.

"HER TÜRLÜ DUYUM GELİYOR"

Her türlü duyum geliyor. Ben her şeye rağmen yargıya güvenmek istiyorum. Bu ülkenin adalet sistemine güvenmek istiyorum. Taciz değil de ne Allah aşkına? İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez.

"MİLLET AYAĞA KALKAR"

Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargı ile bir müdahale yapan aklın, İstinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucu göremeden gider. Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada. Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir."

"YASAK FİİLEN ONAYLANDI"

Gazeteci Fatih Ergin, SÖZCÜ TV'de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ergin şunları ifade etti:

Bugün aldığımız bilgilere göre fiilen siyasi yasak kararı çıkmış. Siyaset farklı bir noktaya evrilir. Bunun olması içinde CHP'nin buna ne ölçüde tepki göstereceği ile alakalı. İmamoğlu bu kararı biliyor ki bundan dolayı partisini tek yumruk haline getirmeye çalışıyor.

"BİRÇOK İDDİA VAR"

Burada üstü kapalı olarak Mansur Yavaş'a mesaj olarak algıladım. Siyasi yasak kararı açıklanmıyor, bunun arkasında birçok iddialar var.