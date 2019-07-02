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Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı (Yavuz Erkut kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 07:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası Hayri Baraçlı'nın istifası ile İBB Genel Sekreteri'nin kim olacağı merak ediliyordu. Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında İBB Genel Sekreteri'nin Yavuz Erkut olacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliğine getirilen isimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, "Ben ne dedim eş, dost akraba yok. Bu şehrin çok kıymetli insanları var. Kendini ispat etmiş. Bir çalışma prensibimiz var. Herkesi kucaklayacağız. Takım çalışmasına uygun, kişiye değil 16 milyon insanı mutlu edecek insanlarla geçmişten bugüne tanışıyoruz. Bu süreç içerisinde tanıştığımız insanlar bile var. Örneğin genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyefendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürler devam ediyor." şeklinde konuştu.

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Yavuz Erkut Giresun'da 1955 yılında dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

1979'da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ'ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2000'de katıldığı Opet Petrolcülük'te son olarak Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

Erkut son olarak Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı yapılmıştı.

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yavuz erkut İBB Genel Sekreteri Ekrem İmamoğlu

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