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  4. Ekrem İmamoğlu için olay iddia! "Ortalık karışacak" diyerek ilan etti: Cumhurbaşkanı adaylığı hayırlı olsun!

Ekrem İmamoğlu için olay iddia! "Ortalık karışacak" diyerek ilan etti: Cumhurbaşkanı adaylığı hayırlı olsun!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2025 08:20
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Neredeyse 2023 yılındaki seçimlerin ardından merak edilen sorunun yanıtı belli oluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini duyurdu. Gözler Yavaş ve İmamoğlu'na çevrilirken; gazeteci Gürbüz Evren, "Ortalık fena karışacak" dedi. Evren ayrıca o ismi işaret ederek "Cumhurbaşkanı adaylığı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu için olay iddia! "Ortalık karışacak" diyerek ilan etti: Cumhurbaşkanı adaylığı hayırlı olsun!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Genel seçimler için yeni bir yürüyüşe başladıklarını duyuran CHP lideri Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Başlıyoruz" diyerek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının 1.6 milyon parti üyesi tarafından yapılacak ön seçimle belirleneceğini söyledi.

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GÖZLER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇEVRİLDİ

Özel'in sözlerinin ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesine çevrilirken; çarpıcı bir iddia öne sürüldü.

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TV100 canlı yayınına katılan gazeteci Gürbüz Evren CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine ilişkin edindiği kulis bilgisini paylaştı.

"ADAYLIK İMAMOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN"

Evren, "İmamoğlu'na hayırlı olsun. Üyelerle ön seçim demek İmamoğlu aday demektir. Bu yöntem için Mansur Beyin onayı alınmadı" ifadelerini kullandı.

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"ORTALIK FENA KARIŞACAK"

"Oysa Özgür Bey anket yapacağız demişti. Meclis grubu PM MYK bypass edildi" diyen Evren, "Kısacası Ekrem beyin dediği oldu. Ortalık fena karışacak" diye konuştu.

Sizce ön şeçime gidecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Sizce ön şeçime gidecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş
Diğer
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim CHP
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