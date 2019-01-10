Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, CHP \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu ile Be\u015ftepe'de g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\n(FOTO\u011eRAF)\nD\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fast food zincirinde kola ve patates skandal\u0131\u0130Y\u0130 Partili Ba\u015fkan Aday\u0131 Pervin Poyrazo\u011flu: \u0130nanc\u0131m\u0131n adayl\u0131kla alakas\u0131 yokEmine Erdo\u011fan, "Sporla kal g\u00fcvende kal" program\u0131na kat\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum