Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, CHP \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu ile Be\u015ftepe'de g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.M\u00fcze bah\u00e7esine u\u00e7tu! Bin 800 y\u0131ll\u0131k tarihi eser parampar\u00e7a olduEkrem \u0130mamo\u011flu ile Be\u015ftepe'de\u00a0\u0130Y\u0130 Partili Ba\u015fkan Aday\u0131 Pervin Poyrazo\u011flu: \u0130nanc\u0131m\u0131n adayl\u0131kla alakas\u0131 yok
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