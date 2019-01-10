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Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.

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Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de 
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