Ekrem İmamoğlu İstanbul adayı olacak mı? Dikkat çeken paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçim öncesi ittifak görüşmeleri ve aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu düşündüğü konuşuluyor.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün attığı tweetin ardından "adaylık mesajı mı veriyor?" soruları gündeme geldi.
İmamoğlu, “Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.” Günaydın, mutlu günler..." tweetini paylaştı.
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