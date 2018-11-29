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Ekrem İmamoğlu İstanbul adayı olacak mı? Dikkat çeken paylaşım

SEÇİM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, attığı tweet sonrası kulisleri hareketlendirdi. İmamoğlu'nun paylaşımı "İstanbul Büyükşehir adaylığı mesajı" olarak yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu İstanbul adayı olacak mı? Dikkat çeken paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçim öncesi ittifak görüşmeleri ve aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu düşündüğü konuşuluyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün attığı tweetin ardından "adaylık mesajı mı veriyor?" soruları gündeme geldi.

İmamoğlu, “Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.” Günaydın, mutlu günler..." tweetini paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Beylikdüzü'nde çok güzel projeler yaptı kendisini tebrik ederim. Eğer İstanbul sizi tercih ederse çok şey kazanır
Iyi insan imamoğlu CHP ile alir insAllah ankarada da mansur yavaş IYI parti adayi olarak alir hanedanlik yerelde halki somurmesi biraz engellenir
Ekrem bey Beylikdüzü'nün dilinden anlıyor halk tarafında sempatisi yüksek. AKP'nin Beylikdüzü'nü kaybetmesini sağlamış bir isim. Hal böyleyken bu koltuğu bırakıp Beylikdüzü'ne başka bir isim getirerek beldeyi riske sokmak çok akıllıca olmaz. Umarım Ekrem bey bu seçimlerde tekrar Beylikdüzü'nden aday olur.
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