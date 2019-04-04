Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında önde olan CHP'li Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Süreç devam ediyor. 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Şu an aradaki fark 19 bin 552 yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi. Rakibimizin oyu 4 milyon 151 bin 923'e çıktı. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yapmış olduğu simülasyona göre günün sonunda bütün geçersiz oylar sayılsa dahi 18 bin ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak.

Halen yok kameralar önünde başka sayımlar da yapılsın diyen rakibimiz adına konuşan yetkili arkadaşlar ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini anlatırken seçimden sonra oradaki hakime memura müdüre AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde olsun çağrısı çok vahim bir şey. Sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil.''

