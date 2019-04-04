Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu paylaştı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışını önde götüren Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 14 ilçede geçersiz oy sayımının tamamlandığı belirtti.

İmamoğlu, İstanbul'da toplam 318 bin 222 geçersiz oydan 14 ilçedeki 89 bin 255 geçersiz oyun sayımının tamamlandığı AK Parti'ye bin 596, CHP'ye ise 532 yeni oy kaydı yapıldığı ve 14 ilçede bin 64 oy farkı oluştuğu açıkladı.

Son duruma göre; Ekrem İmamoğlu'nun oyu, 4.171.784, Binali Yıldırım'ın oyu ise 4.152.913. Oy farkı 18 bin 871 .

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuoyunda oluşturulan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve bu sürecin şeffaf ilerlemesi için periyodik olarak YSK resmi sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Lütfen bu konudaki paylaşımlarımı veri alınız." ifadelerini kullandı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı: