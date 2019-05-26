EKREM İMAMOĞLU, İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ İLE BULUŞTU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bostancı Gösteri Merkezinde İstanbul Gönülleri ile bir araya geldi. Burada konuşan İmamoğlu, “Bu ülkenin ve bu şehrin müthiş insan kaynağı ve muazzam gençleri, çocukları, kadınları var. Çok güzel işler üreteceğiz. O yüzden aldığım sorumluluğun karşılığında hiçbir şekilde korkmuyorum, endişe etmiyorum. Asla yılmayacağız, çok çalışacağız. Moralimizin bozulduğu anda 'Asla vazgeçmeyeceğiz' diyeceğiz." diye konuştu.

“18 GÜNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN CEBİNE 45 TL KOYDUK. SUYU UCUZLATTIK"

İmamoğlu, "Bize fırsat tanınmadı. 17-18 günde alelacele yetkimizi elimizden aldılar. Ama gördünüz, israfı önleyerek, tasarruf yaparak insanların cebine nasıl kazanç sağladığımızı bu kısa sürede ortaya koyduk. Herkese bunu anlatın. 18 günde öğrencilerimizin cebine 45 TL koyduk. Suyu ucuzlattık. Dini, milli ve resmi bayramlarda ücretsiz ulaşımı sağladık. 18 günde yaptıklarımızı kıskanan o bir avuç insan düşünseniz ya, 1800 günde vallahi çatlarlar. Biz, o bir avuç insanı çatlatmaya ama 16 milyon insanı mutlu etmeye geldik" dedi.