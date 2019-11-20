Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı yöneticileriyle bir araya geldi

Enver ALAS/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu ziyaret etti. Samsunlu'dan İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlara ilişkin bilgi alan Ekrem İmamoğlu, daha sonra İBB ve İGA'nın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ile Kadri Samsunlu, toplantının ardından ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın en büyüğü olmaya koşan bir havalimanı olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak çok sıkı koordinasyon ve iletişimde olması gereken bir organizasyonun İstanbul Havalimanı'nda bulunduğunu söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'un bir parçası olan bu havalimanının işleri nasıl kolaylaşabilir? Bizden beklentileri; bizim havalimanımızdan beklentilerimiz noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün bunlar İstanbulluların yaşamlarını kolaylaştırma görüşmeleri. Elbette Sabiha Gökçen ile de bu buluşmayı yapacağız. İstanbul'un her kurumu ile hizmet veren her kuruluşuyla en üst seviyede bir ilişki ile süreç yönetimindeyiz. Onun için bugün buradaydık. Bizi karşılayan İstanbul Havalimanı ve İGA yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.