Ekrem İmamoğlu İstanbul’un Fethi törenlerinde açıklamalar yapıyor

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe'de bir etkinlik düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da törende bir konuşma yapıyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Girdiğimiz bu yeni dönemin ilk günündeyiz. Bu ülkenin tarihine hepiniz saygı duyuyorsunuz. Bir kutuplaşmayla yüz yüze olmamıza rağmen barış içinde kardeşçe yaşayabileceğimize hep birlikte inanıyoruz. Umutsuzlukla yüz yüze olmamıza rağmen bu topraklardan her gün umut fışkırabileceğine inanıyoruz.

Tarihte fethedilmiş nice şehirler var hiç bir fetih İstanbul'un fethinin yarattığı etkiyi yaratmamıştır. Çünkü bu fetih tarih akışını değiştirmiştir. Ama fetihler değil Fatih'ler değiştirir. İstanbul'un fethi bir çağı kapatıp yeni çağ açmışsa bunun en önemli sebebi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yönetilmiş olmasıdır. Genç bir padişah 21 yaşında, İstanbul'un fethi onun dehasının cesaretinin ve liderliğinin sonucuydu. Asırlar boyunca nice ordular İstanbul'dan eli boş döndü. Ama gün geldi genç padişah Mehmet fethetti. Fatih oldu. İmkansız asla imkansız değildir demeyi bilen aklı ve iradesiyle kazandı. Sadece dünyanın siyasi haritası değişmedi güç dengeleri de yeniden belirlendi.

İstanbıul 5 yıl düşman işgali altında kalmıştır. İstanbul'u düşmandan kurtarıp bir kez daha hepimize armağan eden kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sorumluluğumuz ona da olan borcumuzdur. Ne demiştir Atatürk işgalciler için 'Geldikleri gibi gidecekler'. Bu inancı kaybetmeden mücadeleye devam eden milletin azim ve kararlığı üzerinde hiç bir güç tanımayan Atatürk'ün bir emanetidir aynı zamanda İstanbul. İstanbul çok değerlidir. Herhangi bir kişinin siyasi partinin bir avuç insanın dilediği gibi kesip biçeceği, parçalara ayırıp satabileceği bir şehir asla değildir. Burası Fetih'in ve Atatürk'ün İstanbul'udur. Ve İstanbul Türkiye'dir.

Dün bir seçim bitti. Her şeyden önce oyunu kullanarak millet iradesinin ortaya çıkmasına katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Millet İttifakı olarak seçimi kazanamadık. Kişisel olarak bu sonuca üzgünüm. Ülkem adına düşünceli ve kaygılıyım. Bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize devam edeceğiz, devam edeceğim.

Şu tarifi kulaklarınızdan hiç çıkarmayın. Cumhuriyet yöneticilerin haddini bildiği ve her seferinde vatandaşlara hesap verdiği rejimin adıdır. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı yetkisini Millet İttifakı adayına vermiştir. Ama adaletsiz koşullar vardır, demokrasi tarihimize olumsuz izler vardı. Muhalif seçmenleri 'sapık terörist' gibi kelimelerle itham etmiştir.

Dün kutlama yapan insanların Ordu Güzelyalı'da gencecik bir insanımız hayatını kaybetti. 28 Mayıs sonuçlarının beklenmedik bir sonuç olduğu ortadadır bizim adımıza. Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum. Bu ülkede değişim arzusunu sil baştan yapmak zorundayız. Demokrasi talep eden kesimlerin mücadelesini siz sevgili gençler hep birlikte inşa etmeliyiz. Parti ve kişiler olarak bu gerçekle yüzleşeceğiz sebeplerini bulup çözümlerini gerçekleştireceğiz. 28 Mayıs'ta bu milletin birlikte ve beraberliğine demokrasi ve özgürlüğüne oy vermiş kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum.

Türkiye maalesef çok uzun süredir iktidara muhalefet edenlerin bedel ödediği bir süreç yaşıyor. Unutmayın devlet herkese eşit ve adil davranmalıdır. Ancak o süreçte özgür ve zengin bir Türkiye hedefinde yürüyebiliriz. Sizlere buradan bir ağabeyiniz kardeşiniz olarak söz veriyorum. Geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Doğru olduğuna inandığım her işe o sürecin en çalışkan neferi olma inancı ve tutkusuyla yola çıkarım. Bundan sonra da ülkemize bağlılığımızın millete olan sevgi ve saygımızın gereğini sonuna kadar yapacağız. Hep birlikte çok daha büyük inançla çalışmaya devam edeceğiz.

Yol almak bir tercihtir. Mutluluk yol almakla ilgilidir. Şimdi o yolda daha hızlı koşacağım. Keşke bugün her şey farklı olsaydı. Maalesef olmadı. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Bu sürece bir takım isimler koymak isteyenler olabilir. Ben bu işten anlamam. Klişe benzetmeler bende yok. Ben geçmişin anlamsız alışkanlıklarını asla rehbet edinmedim. Ben gençlere bakıyorum sizi anlamaya çalışıyorum. Biz geleceği hep birlikte temsil ediyoruz. Birisi bugün İstanbul'un iradesin saygı duymuyor olabilir. Hayal kurmasına gerek yok. Dün dünde kalmıştır can cağızım. Ne sen ne uydurma

yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak.

