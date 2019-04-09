Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yormayın bizi normale dönelim. Çalışalım, gece gündüz üretelim. İstanbul’a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." dedi.

Millet İttifakı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün’ü ziyaret etti. Ziyareti sırasında vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Her gün bir yere gitmeye çalışacağım, dün Kartal’daydım bugün de Hasan Akgün başkanımı hem ziyarete geldim, hem de konuşuyoruz. Biz 10 yıldır konuşuyoruz, her zaman tecrübelerinden ve güzel düşüncelerinden faydalanıyorum. Bu kentin geçmişini iyi biliyorum. Bu kente kattıklarını iyi biliyorum. Yolu açık olsun." diye konuştu.

"İstanbul’a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum"

İstanbul’a hizmet sözü veren İmamoğlu, "Bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Seçmen sandıkta bir mesaj verdi. Seçmen dedi ki ’bu şehre hizmet et ama senin söylediklerini duyduk. Sen bu şehre hizmet ederken 16 milyon insanı bir bütün kabul ederek hizmet et, kimseyi kimseden ayırt etme.’ Ben bu mesajı sandıktan aldım. Ben bu şehre beraber çalışmaya ve beraber üretmeye varım. Bakın burada Küçükçekmece’nin yeni belediye başkanı aramızda, Kemal Çebi hoş geldi. Aynı zamanda Beylikdüzü’nün belediye başkanı aramızda Mehmet Çalık o da hoş geldi. Göreceksiniz bu kardeşinin İstanbul’un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak. AK Partiliymiş, MHP’liymiş Cumhuriyet Halk Partiliymiş bu kardeşiniz söz veriyor, hiçbirini bir birinden ayırmadan İstanbul’a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." ifadelerini kullandı.