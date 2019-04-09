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Ekrem İmamoğlu: "İstanbul’a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 19:49 | Son Güncelleme

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yormayın bizi normale dönelim.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yormayın bizi normale dönelim. Çalışalım, gece gündüz üretelim. İstanbul’a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." dedi.

Millet İttifakı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün’ü ziyaret etti. Ziyareti sırasında vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Her gün bir yere gitmeye çalışacağım, dün Kartal’daydım bugün de Hasan Akgün başkanımı hem ziyarete geldim, hem de konuşuyoruz. Biz 10 yıldır konuşuyoruz, her zaman tecrübelerinden ve güzel düşüncelerinden faydalanıyorum. Bu kentin geçmişini iyi biliyorum. Bu kente kattıklarını iyi biliyorum. Yolu açık olsun." diye konuştu.

"İstanbul’a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum"
İstanbul’a hizmet sözü veren İmamoğlu, "Bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Seçmen sandıkta bir mesaj verdi. Seçmen dedi ki ’bu şehre hizmet et ama senin söylediklerini duyduk. Sen bu şehre hizmet ederken 16 milyon insanı bir bütün kabul ederek hizmet et, kimseyi kimseden ayırt etme.’ Ben bu mesajı sandıktan aldım. Ben bu şehre beraber çalışmaya ve beraber üretmeye varım. Bakın burada Küçükçekmece’nin yeni belediye başkanı aramızda, Kemal Çebi hoş geldi. Aynı zamanda Beylikdüzü’nün belediye başkanı aramızda Mehmet Çalık o da hoş geldi. Göreceksiniz bu kardeşinin İstanbul’un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak. AK Partiliymiş, MHP’liymiş Cumhuriyet Halk Partiliymiş bu kardeşiniz söz veriyor, hiçbirini bir birinden ayırmadan İstanbul’a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben hizmet için kaçanı kovalarım"
Seçilirse Ankara ile ilişkilerinin çok iyi olacağını söyleyen İmamoğlu, "Ben hizmet için kaçanı kovalarım. Hizmet için benden kaçamazlar." dedi. İmamoğlu sözlerini, "’Ama bak Sayın Cumhurbaşkanı seni istenmiyor.’ Göreceksiniz öyle bir isteyecek ki, öyle güzel hizmetler yapacağız ki. Bu şehrin yaşayanı değil mi kardeşim bu şehirde yaşamıyor mu? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı değil mi? Bu millet oy verdi mi? Verdi. O zaman bu kardeşiyle bu şehrin belediye başkanıyla bu ülkeye hizmet etmek zorunda." şeklinde konuştu.

"Yormayan bizi normale dönelim, kaldı ki sandık işi bitti"
İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu şehre hizmet etmeye geldik. Bu güzel haftada bakın her gün binlerce insan hala sandıkların çuvalların başında hiç ayrılmayacaklar. Bu iş sonuçlanana kadar hiç ayrılmayacaklar. Emeklerine sağlık, emniyetimizin emeklerine sağlık, polislerimizin emeklerine sağlık, ayaklarına taş değmesin bu hafta Polis Haftası, yüreklerine sağlık ama yormayın bizi, normale dönelim. Çalışalım, gece gündüz üretelim. Benim küçücük çocuklarımın eğitimleriyle ilgileneceğim bu milletin huzuruyla ilgileneceğim. Bu milletin barışmasıyla ilgileneceğim. Ben herkesten oy istedim, bana da herkes verdi, buna inanıyorum. Kaldı ki sandık işi bitti. Ben 16 milyon insanın oyunu tek görüyorum. Hiç kimseyi bir birinden ayırmıyorum."

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