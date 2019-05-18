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Ekrem İmamoğlu İYİ Parti İl Başkanlığı'nın iftar programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 23:39 | Son Güncelleme

 CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Küçükçekmece'de düzenlediği iftar programına katıldı.

Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Küçükçekmece'de düzenlediği iftar programına katıldı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "19 Mayıs'ın 100'ncü yılını, bir avuç insanın demokrasimize darbe vurarak, bu süreci elimizden almaya çalışması nedeniyle kutlayamadık. Nasip olmadı. İnşallah, 19 Mayıs'ın bu 100'ncü yılını, sizlerin gücüyle, omuz omuza bizlere verdiğiniz katkıyla Türkiye'nin Cumhuriyet bayramının 100'ncü yılında İstanbul'da hep birlikte kutlayacağız" dedi.

"BÜYÜK BİR TEVECCÜHLE BU SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

İmamoğlu, "Ama ne yazık ki, mücadelenin sonunda, bir avuç insan demokrasimize darbe vurarak, bu süreci elimizden almaya çalışmıştır. Ama o bir avuç insanın vurmak istediği darbenin cevabını, 23 Haziran'da hep birlikte vereceğiz. Bütün İstanbul'u, seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim. Ben, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıyım. Bunun farkındayım ve sorumluluğunu taşıyorum. Bu kentin yönetimine muktedir olduğumuzu biliyoruz. Bu kentin israfla boğuştuğunu da biliyoruz. Bu şehrin tüm nimetini, bu kentin 16 milyon insanına dağıtmak için herkese eşit bir şekilde nimetlerini paylaştırmak için bu şehrin yönetimine geleceğimizi de biliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımızla bu sürece hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Büyük bir teveccühle bu seçimi kazanacağız. Sevgi, saygı, bu şehirde barış, mutluluk, huzur kazanacak. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

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